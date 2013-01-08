Украинские заробитчане отправили на родину в 3 кв. 2012 года почти миллиард долларов

Украинские заробитчане выслали в 3 квартале 2012 года своим семьям почти миллиард долларов, сообщает ТСН со ссылкой на НБУ.

По данным регулятора, в III квартале 2012 года работники переслали через международные системы переводов 941 млн долларов, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2011 года, однако значительно меньше, чем за II квартал 2012 года, когда в Украину перевели почти 1,8 миллиарда долларов. Как сообщалось, объем денежных переводов из-за рубежа в 2011 году составил 7,019 млрд долларов, что составляет 4,2% ВВП за указанный период.

Как сообщал УНИАН, НБУ своим постановлением №476 от 16 ноября, обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц (резидентов и нерезидентов) на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более в течение одного месяца для одного человека. Требование обязательной продажи распространяется на поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и в российских рублях.

Объем частных денежных переводов из-за рубежа во втором квартале 2012 года составил 1,782 млрд долл., что соответствует 4% валового внутреннего продукта (ВВП) страны (по итогам первого квартала п.г. этот показатель был на уровне 4,4% ВВП).