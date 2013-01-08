Правительство Японии подготовило пакет мер в поддержку экономики на 110 млрд долл.

Правительство Японии подготовило программу чрезвычайных расходов в целях оздоровления экономики страны на сумму 110 млрд долларов, сообщает газета Yomiuri Shimbun.

«Кабинет министров подчеркивает необходимость положить конец дефляции и способствовать инвестициям в частном секторе. Наравне с этим правительство планирует внести более 20 млрд долл. в проекты общественных работ. План включает в себя выделение как бюджетных, так и частных средств для того, чтобы сделать старые здания более сейсмостойкими и экономичными», — отмечает телекомпания NHK.

В целях увеличения капиталовложений план предусматривает субсидии компаниям для строительства энергосберегающих заводов.

В результате выборов, состоявшихся в конце прошлого года, Либерально-демократическая партия опять получила возможность формировать правительство. Премьер-министром вновь стал Синдзо Абэ, уже занимавший эту должность несколько лет назад, передает Газета.ru.

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