Золотовалютные резервы Беларуси в декабре сократились на 112,6 млн долл. – до 8,1 млрд долл.

В Беларуси золотовалютные резервы, в соответствии с методологией Международного валютного фонда, в декабре 2012 года сократились на 112,6 млн долл. и на 1 января 2013 года составили 8 млрд 95 млн долл. в эквиваленте.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает управление информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

«На снижение объема золотовалютных резервов в декабре 2012 года оказало влияние погашение правительством и Национальным банком Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте в полном объеме, а также уменьшение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов. Поддержанию уровня золотовалютных резервов способствовало положительное сальдо покупки-продажи Национальным банком иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», - отметили в Национальном банке Беларуси.

Справка УНИАН. Руководство Нацбанка Беларуси ранее неоднократно заявляло, что на конец 2012 года золотовалютные резервы страны должны составить не менее 8,2 млрд долл.

В отличие от национальной методики определения резервов методика исчисления МВФ отличается тем, что при подсчете ЗВР учитываются только монетарное золото и валютные резервы в свободно конвертируемых валютах иностранных государств.

Золотовалютные резервы Беларуси в 2012 году сокращались четыре месяц подряд. В сентябре было зафиксировано их снижение на 15,2 млн долл., в августе – на 106,3 млн долл., в июле – на 82 млн долл.

Рост резервов в Беларуси был отмечен в июне и ноябре 2012 года. Тогда золотовалютные резервы выросли на 291 млн долл. и на 184 млн долл. соответственно.

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