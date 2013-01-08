Количество предпринимателей-«упрощенцев» достигло 1,3 млн человек

Количество предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, выросло в 2012 году на 300 тыс. и составило 1,3 млн человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов.

Согласно сообщению, в 1 квартале 2013 года единый налог будут платить 1,3 млн физических лиц и 148,7 тыс. юридических лиц, использующих упрощенную схему налогообложения.

По данным Министерства доходов и сборов, рост «упрощенцев» оказался предсказуемым, благодаря введению 5-ой и 6-ой групп налогообложения, а также упрощению администрирования единого налога и умеренным налоговым ставкам.

Самой популярной, согласно сообщению, остается вторая группа «упрощенцев», в которой работают 721 тыс. предпринимателей, что составляет около 55% от общего количества «упрощенцев». В первой группе работают 300 тыс. плательщиков, в третьей – 250 тыс. В четвертой группе работают 149 тыс. предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года ставка единого налога для налогоплательщиков первой группы составит 10% от размера минимальной зарплаты (1 147 грн), для плательщиков второй группы - 20% размера минимальной зарплаты. Таким образом, в 2013 году ежемесячный размер единого налога для субъектов предпринимательства, находящихся на упрощенной системе налогообложения, составит 114,7 грн для налогоплательщиков 1-ой группы и 229,4 грн для налогоплательщиков 2-ой группы.

Кроме того, для удобства ведения бизнеса налоговики инициировали уменьшение ставки налога для плательщиков 5-ой группы – до 5% с 7% и 6-ой группы – до 7% с 10%. Будет также упразднено ограничение по количеству нанятых работников. При этом плательщики второй группы будут подавать отчетность раз в год, а не ежеквартально.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Законодательными изменениями, вступившими в действие с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена, в частности, были введены 5 и 6 группы «упрощенцев».

Объем поступлений в государственный бюджет от уплаты единого налога предпринимателями, работающими по упрощенной системе налогообложения, за 10 месяцев 2012 года составил 2,9 млрд грн, что втрое больше показателя 2011 года.