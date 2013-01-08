Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2% - впервые за 10 лет

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года (0,6%).

По данным Госстата, дефляция в Украине за 12 месяцев 2012 года (г/г) составила 0,2%. В декабре, по сравнению с ноябрем, индекс потребительских цен (ИПЦ) составил 100,2%.

В январе-декабре 2012 года против января-декабря 2011 года зафиксирована инфляция 0,6%.

Согласно сообщению, в декабре против ноября 2012 года больше всего подорожали овощи - на 4,7% (против декабря 2011 года - снижение цен на 22,5%), яйца - на 3,7% (снижение на 19,7%), молоко - на 1,2% (снижение на 7,5%).

Снижение цен зафиксировано в основном на сахар - на 4,6% (снижение - 16,8%), фрукты - на 0,9% (снижение на 2,1%), рыбу - на 0,7% (снижение на 0,7%).

По остальным позициям в декабре против ноября зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,2 п.п.

Как сообщал УНИАН, В Украине в ноябре 2012 года по сравнению с октябрем 2012 года зафиксирована дефляция 0,1%, против ноября 2011 года - 0,2%.

В декабре 2011 года по сравнению с ноябрем 2011 года зафиксирована инфляция 0,2%.

По итогам 2011 года инфляция составила 4,6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год был рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции 7,9%.

В апреле 2012 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в 2012 году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля 2012 года Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского (декабря 2011 г.) прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует инфляцию в Украине в 2012 году на уровне 1,5%.

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.