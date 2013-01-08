Каждый четвертый плательщик НДС работает в столице, подсчитала ГНСУ Киева

Количество плательщиков налога на добавленную стоимость в Киеве в 2012 году составило более 15 тысяч, что в 2,3 раза больше показателя 2011 года (6,4 тыс. субъектов предпринимательства) и составляет 26% от общего количества плательщиков НДС по Украине (58 тыс. субъектов предпринимательской деятельности).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госналогслужбы Украины в г. Киев.

По мнению налоговиков, позитивная динамика является следствием упрощения регистрационных процедур. В частности, в Киеве ежемесячно регистрируются около полутора тысяч новых плательщиков налога на добавленную стоимость. В декабре 2012 года было выдано 1500 свидетельств плательщика НДС, что в 2,7 раза больше по сравнению с декабрем 2011 года.