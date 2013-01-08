Межбанк открылся ростом котировок - 8,0300/8,0500 грн/долл.

Во вторник, 8 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0300/8,0500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2656/61, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5240/10,5520. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3110/12 (пятница, 4 января – 1,3020/22).

В пятницу, 4 января, Нацбанк на рынок не выходил.