Цены производителей промпродукции в 2012 году выросли на 0,3%

В Украине цены производителей промышленной продукции в декабре по сравнению с ноябрем 2012 года снизились на 1,5%, а по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в декабре против ноября снизились на 0,6% (в целом за 2012 год снизились на 11,6%). В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых продукция подешевела на 1,4% (рост цен - 4,1%), в том числе в добыче, обогащении и агломерации каменного угля - на 1,8% (рост цен - 5,8%), в добыче нефти и природного газа - на 0,3% (рост цен - 1%).

В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены в декабре против ноября выросли на 0,4%, при этом за 2012 год снизились на 29,2%.

Цены на продукцию предприятий перерабатывающей промышленности в декабре к ноябрю не изменились, за год - снизились на 0,2%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены в декабре против ноября выросли на 0,4% (за год выросли на 3,6%), в т.ч. в производстве молочных продуктов и мороженого - выросли на 0,4% (снижение цен - 3,7%), в производстве хлеба и хлебобулочных изделий - на 0,7% (рост цен - 4%), производстве мяса и мясопродуктов - 0,3% (рост цен - 3,4%).

При этом произошло снижение цен в производстве сахара на 1,9%, за год цены снизились на 11,5%.

По данным Госстата, снижение цен в производстве кокса, продуктов нефтепереработки в декабре против ноября составило 0,8% (в целом в 2012 году цены снизились на 7,3%), в химическом производстве зафиксирован спад 0,3% (рост цен - 5,2%). Цены в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий снизились на 0,4% (снижение цен - 5,1%).

Рост цен в декабре против ноября 2012 года зафиксирован в производстве транспортных средств и оборудования - на 0,3% (за год цены снизились на 2,7%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 0,3% (рост цен - 0,1%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования - 0,3% (рост цен - 1,%).

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в декабре против ноября зафиксировано снижение тарифов на 6,1%, при этом в целом за год тарифы выросли на 9,1%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в ноябре по сравнению с октябрем 2012 года не изменились, а по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 1,8%.

Справка УНИАН. Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.