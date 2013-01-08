Госфининспекция сократила количество проверок предприятий на треть – до 9 тысяч

Государственная финансовая инспекция Украины сократила количество проверок субъектов хозяйствования в 2012 году на 30% - до 9,4 тыс. с 13,4 тыс. в 2011 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Уменьшение количества проверок, как сказано в сообщении, было обусловлено вступлением в силу приказа Госфининспекции о запрете на проведение плановых контрольных мероприятий независимо от их разновидности чаще одного раза в год. При этом проверки ведения государственных закупок или аудита стали возможными только в случае, если иных ревизий объекта хозяйствования не планируется.

При этом в работу органов Госфининспекции был внедрен риск-ориентированный подход к планированию контрольно-ревизионной работы, прежде всего, в части отбора объектов проверки на основе оценки возможных рисков финансовых нарушений.

Как сообщал УНИАН, за январь-июнь 2012 года Госфининспекция обеспечила возмещение ущерба на сумму свыше 1 млрд грн. В правоохранительные органы поступили порядка 1,6 тыс. ревизионных материалов. По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий возбуждено 875 уголовных дел, и 712 уголовных дел возбуждено по результатам участия работников органов Госфининспекции Украины в проверках, которые проводили правоохранительные органы.

Также правоохранительные органы составили 241 протокол о коррупции в отношении нарушителей финансовой дисциплины, что почти вдвое превышает показатели за первое полугодие 2011 года.

Напомним, в апреле 2011 года Президент Украины утвердил Положение о Государственной финансовой инспекции Украины, созданной в рамках административной реформы на замену Главного контрольно-ревизионного управления Украины.

Согласно Положению, Госфининспекция является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра финансов Украины, входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере государственного финансового контроля.

Основные задачи Инспекции — контроль за использованием бюджетных средств и использованием государственного имущества.

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