Разработан закон о госфонде гарантирования страховых выплат по лайфовым договорам

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) разработала новый проект закона о гарантировании страховых выплат по договорам страхования жизни, сообщает комиссия на своем официальном сайте.

Как указано в сообщении, проект разработан в рамках выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы, утвержденной указом Президента 12 марта 2012 года. Целью проекта является государственная защита интересов граждан в сфере страхования жизни.

При подготовке проекта были обработаны предложения Национального банка, министерств и ведомств, Лиги страховых организаций Украины и Украинской федерации страхования. Положения законопроекта соответствуют принципам гарантирования страхования Европейской комиссии. В рамках проекта Нацкомфинуслуг предлагает систему гарантирования по договорам страхования жизни с обязательным участием лицензированных страховщиков путем создания специального фонда. В случае неплатежеспособности страховщика фонд будет гарантировать получение страхового возмещения в пределах максимального размера гарантийных выплат, который составляет 20 тысяч гривен, но может быть увеличен по решению фонда. Страховщики – участники фонда будут уплачивать регулярные взносы в размере 0,4% от суммы валовых страховых премий. Законопроект устанавливает трехгодовой переходный период для накопления средств фондом.

Как сообщал УНИАН, в Украине планируется создать государственный фонд гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни. Впрочем, несмотря на то, что фонд будет государственным, выделение бюджетных средств на его формирование не предполагается. Наполнять фонд будут исключительно страховщики и участие в нем будет обязательным условием работы на рынке.

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