Рекордсменами роста зарплат в 2012 году стали сфера продаж и IT-специалисты

В 2012 году в Украине предлагаемые работодателями зарплаты выросли в среднем на 20-25%, хотя в некоторых профессиональных сферах размер оплаты остался на уровне 2011 года.

Об этом говорится в результатах исследования группы компаний HeadHunter (Киев), предоставленных УНИАН.

Рекордсменами роста стали специалисты по продажам, IT-специалисты и медицинские представители, где зарплаты выросли на 38%, 35% и 25% соответственно.

Средняя зарплата для линейных офисных специалистов в 2012 году составила 5-6 тыс. грн, а для менеджеров среднего звена – 10-12 тыс. грн. Зарплаты руководителей и директоров стартуют с 16-18 тыс. грн, и во многом зависят от размера компании и квалификации менеджера. Так, самые высокие средние зарплаты в 2012 году у высшего менеджмента – 28 тыс. грн, в сфере ИТ и телекоммуникаций – 15 тыс. грн, и в строительстве – 13,4 тыс. грн. Выше 10 тыс. грн (от 11 до 13 тыс. грн) зарплаты в сфере продаж, медицины, управления персоналом, в производстве, в маркетинге, рекламе.

Как отмечается в исследовании, одной из самых примечательных характеристик украинского рынка труда является нежелание работодателей указывать уровень заработной платы в объявлениях. Эти данные содержат не более 20% вакансий. Для сравнения, в России с указанием оплаты публикуют до 60% вакансий, в Великобритании – до 90%.

Что касается самых высоких предлагаемых зарплат в Украине, то на протяжении 2012 в ТОП-10 самых дорогих вакансий присутствовали предложения для технических специалистов, руководителей различных направлений бизнеса и специалистов по продажам. Тем не менее, в годовом разрезе ТОП-10 почти полностью принадлежит руководителям (от 96 до 48 тыс. грн).

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине составила в ноябре 3098 грн, уменьшившись по сравнению с октябрем на 0,4%.

Справка УНИАН. Группа компаний HeadHunter –объединение онлайн-рекрутмента проектов восьми стран Северной и Восточной Европы. С 2000 года HeadHunter является одной из составляющих инфраструктуры рынка труда Украины, России, Казахстана и Белоруси. Портал hh.ua в сутки посещает 42 тысячи пользователей, а ежемесячная аудитория сайта составляет более 600 тысяч посетителей.