Торги на межбанке во вторник закрылись котировками 8,0600/8,0700 грн/долл.

Во вторник, 8 января, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0300/8,0500, к 12:00 цены выросли 8,0510/8,0580. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,0600/8,0700 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2656/61, к 12:00 цены поднялись 0,2659/63. К закрытию цены достигли максимума 0,2664/69. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,2395 (-0.1205).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3095/1,3140. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5240/10,5520, к 12:00 цены ушли вверх 10,5650/10,5780. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5685/10,5860.