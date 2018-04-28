Истинную картину роста цен покажет 2013 год

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2% - снижение потребительских цен зафиксировано впервые с 2002 года (0,6%). При этом рядовой украинец прекрасно знает, что жить стало только тяжелей, и никакого спад стоимости на прилавках при мизерных зарплатах не наблюдается. Но Госстат его усмотрел. Жаль, что в его отчете не поясняется, что происхождение отечественной дефляции полностью соответствует теории поведения экономики в кризисные моменты. Этот статпродукт порожден крайним дефицитом средств в обороте. За этим следует изъятие центральным банком и правительством из обращения денежной массы, дабы не дать расти инфляции. Основным инструментом для достижения цели служит рост учетной ставки (или кредитный стопор), увеличение налогового прессинга, замораживание заработной платы, снижение расходов госбюджета, увеличение объемов продажи государственных ценных бумаг. Перечисленное мы наблюдали весь 2012 год.

Согласно прогнозам, в 2013 году процесс продолжится. Самое главное - дефляция свидетельствует о спаде в экономике, снижении выпуска продукции и росте безработицы. А раз народу не за что покупать, производители сокращают объёмы инвестиций в производство, что приводит к дополнительному падению спроса и ещё в большей степени стимулирует падение цен и сокращение выпуска продукции. Как итог – обвал доходов бюджета, что принуждает власть усилить демпинг в налоговом смысле, а также урезать все растратные статьи госказны, в том числе социальные. Вот в такой замкнутый круг попала Украина. Сейчас волнует один вопрос – чего ожидать от 2013 года?

Инфляция не исключена

Так вот, в 2013 году возможно ускорение потребительской инфляции, несмотря на ожидаемое замедление внутреннего спроса в связи с менее расточительной бюджетной политикой, считает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Среди факторов, которые будут способствовать этому, она назвала урожай сельскохозяйственных культур, повышение тарифов на коммунальные услуги, которое является одним из основных требований МВФ для продолжения сотрудничества, а также возможный рост цен на импортные товары в связи с ослаблением гривни или увеличением импортных пошлин.

«По нашим оценкам, импортные товары составляют 20% в потребительской корзине. Таким образом, ожидаемое нами ослабление курса гривни к доллару США в 2013 году на 8%, до 8,8 грн/долл., прибавит около 1,7 п.п. к показателю инфляции. А требуемое МВФ двухэтапное повышение тарифов может добавить еще 4,0 п.п. Таким образом, мы ожидаем ускорение инфляции в 2013 году до 8-9% г/г», - сказала Белан.

И все же, низкая инфляция означает, с одной стороны, отражение замедления украинской экономики. Если в начале 2012 года темпы роста ВВП в годовом выражении составляли 5,1%, то во второй половине они уже оказались отрицательными. В этих условиях НБУ проводит сдержанную монетарную политику: денежная база по итогам 11 месяцев 2012 года снизилась, а денежная масса - выросла несущественно. Это и стало одной из причин дефляции в Украине. То есть, дефляцию в стране можно частично связать с медленным экономическим ростом, что не является положительным моментом, отмечает руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

С другой стороны, по его словам, нужно признать эффективность проводимых правительством мер в 2012 году по сдерживанию роста цен особенно на рынке плодоовощных культур. Созданная система овощных баз показала хорошие результаты, и дает основание для отсутствия роста цен на эти группы товаров и в 2013 году.

Еще одной причиной отсутствия инфляции в Украине в 2012 году, по мнению эксперта, является практически отсутствие роста цен на ЖКУ. Если в 2011 году эти услуги подорожали на 11,1%, то в 2012 году – на 0,7%, что было связано, в том числе, с парламентскими выборами.

«Поэтому дефляцию в стране в 2012 нельзя назвать положительным достижением. Истинную картину относительно роста цен покажет 2013 год. В ожидании некоторого экономического ускорения и возобновления сотрудничества с МВФ цены могут показать более высокие показатели роста, чем в 2012 году», - считает Ивченко.

Но в первом квартале текущего года не стоит ожидать существенных ценовых изменений. «Во-первых, экономический рост в Украине на фоне остающейся нестабильной ситуации в Европе будет слабым. Во-вторых, НБУ в этот период, вероятно, продолжит сдержанную монетарную политику, что связано с необходимостью поддержать стабильность гривни. Эти факторы будут сдерживать рост цен в первые месяцы 2013 года, а месячные темпы инфляции не будут превышать 0,3-0,4%», - подчеркивает Ивченко.

По его мнению, финансовые рынки в Украине сейчас слабо реагируют на инфляционные показатели. Они, в первую очередь, обращают внимание на ситуацию в мировой экономике, в частности, в США и Европе. Так, последнее время украинский фондовый рынок демонстрирует рост, начиная с конца октября 2012 года. Стабилизировалась также ситуация на межбанковском кредитном рынке. «Сам факт низкой инфляции способствует увеличению инвестиций бизнеса. Поэтому в случае улучшения экономической ситуации в еврозоне и отсутствия значимых предпосылок для роста инфляции в Украине, достигнутые показатели инфляции будут способствовать экономическому росту в стране в среднесрочной перспективе», - сказал Ивченко.

Таким образом, аналитики сходятся во мнении, что дефляцию в текущем году сменит инфляция, но бояться ее нечего. Она не перейдет в разряд гипер. Госбюджет рассчитан на показателе 4,8%, а индекс цен производителей прогнозируется на уровне 5,5%. Международный валютный фонд ожидает в Украине в 2013 году инфляцию в 5,9%. Всемирный банк - 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%). Отечественные эксперты оценивают инфляцию в 10%. При этом не нужно забывать, что инфляция все же лучше, чем дефляция – полный застой. Вспомните докризисное время – 2004-2007 годы. Инфляция в это период составляла выше 10%. Вот и выходит: если хочешь, чтобы экономика росла, мечтай об инфляции, что подразумевает рост цен и повышение зарплат. Вот такой парадокс.

Елена Быстрицкая (УНИАН)

P.S. Когда понимаешь, что «экономический бум» придется пережить тебе и твоим близким, и от этого становится жутковато, то на ум приходит анекдот, широко разошедшейся в массах.

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