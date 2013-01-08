АМКУ подсчитал, что экономический эффект от его работы в 2012 году составил 1,2 млрд грн

Объем штрафов, наложенных Антимонопольным комитетом Украины за нарушение конкурентного законодательства в 2012 году составил 687 млн грн, а экономический эффект от предотвращенных нарушений – 1,2 млрд грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

Как сказано в сообщении, объем наложенных штрафов в 9 раз превышает показатель 2011 года. При этом объем средств, перечисленных в бюджет по наложенным штрафным санкциям, в сообщении не указывается, при этом отмечается, что их объем в 1,7 раза превышает показатели 2011 года.

Вместе с тем, по данным АМКУ, комитет рассмотрел 6,5 тыс. заявлений и ходатайств о нарушении конкурентного законодательства. По результатам выданных рекомендаций удалось предотвратить более 5,8 тыс. случаев нарушений.

Кроме того, отмечается в сообщении, комитет провел большую работу по усовершенствованию нормативно-правовой базы по защите конкуренции в Украине. В частности, принят закон о размежевании полномочий органов власти в сфере естественных монополий и в сфере связи, утвержден Порядок предоставления в комитет заявлений об освобождении от ответственности за участие в картелях, кроме того, утверждены Типовые требования к согласованным действиям субъектов хозяйствования относительно совместных научно-исследовательских и исследовательско-конструкторских работ. Сотрудники комитета также разработали ряд законопроектов о защите конкуренции и концепцию Общегосударственной программы развития конкуренции на 2014-2024 годы.

В рамках дальнейшей разработки программы, по данным комитета, запланирован обзор конкурентного права и политики со стороны Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Антимонопольный комитет Украины проводил более 500 расследований на 164 рынках, в том числе аграрном, топливном, на рынках предоставления услуг ЖКХ, в сфере охраны здоровья и мобильной связи. Кроме того, специалисты ведомства начали расследования по новым направлениям, а именно: масштабное исследование деятельности торговых сетей, рынков рыбы и морепродуктов, рынка карамели, отношений в сфере оборота товаров медицинского назначения.

АМК также пресек более 4 тыс. нарушений конкурентного законодательства и выдал 190 рекомендаций о прекращении действий, содержащих признаки нарушений конкурентного законодательства. В рамках совершенствования своей деятельности АМКУ выступил с инициативой рассмотреть в Верховной Раде законопроект об урегулировании вопросов контроля за соблюдением конкурентного законодательства, проведения экспертиз, а также расчета штрафов и порядка их наложения. Представители комитета также приняли участие в 97 судебных заседаниях.

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