Оппозиция будет требовать, чтобы Арбузов отчитался за состояние НБУ перед увольнением

Оппозиция будет требовать заслушать в парламенте информацию Сергея Арбузова о финансовой ситуации в Украине перед увольнением его с должности председателя Национального банка Украины.

Об этом сегодня УНИАН сообщил народный депутат от фракции “Батьківщина”, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко.

Он заметил, что оппозиция на протяжении последних месяцев неоднократно отмечала необходимость заслушивания такой информации, однако ни глава правительства, ни председатель НБУ ни разу этого не сделали. Н.Томенко отметил, что до сих пор не понятно, в каком состоянии находятся золотовалютные резервы Украины, каким будет реальный курс гривни в 2013 году и многие другие вопросы. “Поэтому мы будем требовать перед голосованием об увольнении главы Нацбанка заслушать информацию о деятельности НБУ и в каком состоянии находится финансовая сфера”, - сказал Н.Томенко. По словам народного депутата, такую информацию можно заслушать уже 11 января во время часа вопросов к правительству в парламенте.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович внес в парламент проект постановления об увольнении С.Арбузова с должности председателя Национального банка Украины. Проект зарегистрирован под номером 1199.

24 декабря Президент В.Янукович утвердил новый состав Кабинета министров во главе с премьером Николаем Азаровым, и назначил С.Арбузова первым вице-премьером.

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