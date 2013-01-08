Арбузов будет ежедневно встречаться с руководителями регионов

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов намерен вести ежедневные встречи с руководителями регионов по текущим экономическим и социальным вопросам. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

Согласно сообщению, график встреч уже разработан и согласован с руководителями регионов. Участниками таких встреч, как предполагается, должны также стать руководители компетентных министерств и ведомств – в частности, Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства инфраструктуры, Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства доходов и сборов, Министерства социальной политики и Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сказано в сообщении, заявленные встречи начнутся уже 10 января. С.Арбузов встретится с председателем Совета министров Крыма Анатолием Могилевым.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров назвал первоочередные задачи правительства в сфере экономического развития на 2013 год и поручил первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову взять под свой контроль реализацию программы импортозамещения и обеспечить сокращение отрицательного сальдо внешнеторгового баланса.

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