Доходы бюджета в 2012 году выросли на 10% - до 346 млрд грн

Доходы общего и специального фондов Государственного бюджета Украины в январе-декабре 2012 года, по оперативным данным, составили 346 млрд грн (с учетом собственных доходов бюджетных учреждений и субвенций), что на 31,4 млрд грн (или на 10%) больше показателя 2011 года при плановом показателе на 2012 год - 372,331 млрд грн.

Об этом говорится в официальном сообщении Государственной казначейской службы Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в общий фонд бюджета поступило 289,6 млрд грн, что на 23,8 млрд грн (или на 8,9%) больше по сравнению с прошлым годом. В специальный фонд в январе-декабре поступило 56,4 млрд грн с учетом собственных доходов бюджетных учреждений и субвенций.

В течение года объем возмещений по налогу на добавленную стоимость составил 46,0 млрд грн, что на 3,2 млрд грн (или на 7,4%) больше прошлогоднего показателя. Автоматическое возмещение НДС составило половину - 23,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 5513-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», который Верховная Рада приняла 4 декабря.

Закон предусматривал осуществить перераспределение расходов государственного бюджета, в частности увеличить ассигнования Министерству финансов (общегосударственные расходы) для реализации бюджетной программы «Дополнительные дотации из государственного бюджета местным бюджетам» на 1 млрд 370 млн грн за счет общего уменьшения на эту же сумму бюджетных назначений.

При этом бюджетные назначения планировалось уменьшить Министерству экономического развития и торговли - на 240 млн грн; Министерству здравоохранения - на 80 млн грн; Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - на 350 млн грн; Министерству аграрной политики и продовольствия - на 180 млн грн; Министерству чрезвычайных ситуаций - на 360 млн грн; Министерству финансов - на 20 млн грн; Центральной избирательной комиссии - на 170 млн грн.

Согласно действовавшей на начало декабря редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета составляли 372,331 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы - 404,298 млрд грн, в частности, расходы общего фонда - 351,194 млрд грн.

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