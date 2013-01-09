Министр доходов и сборов подаст личный пример декларирования доходов

Министр доходов и сборов Александр Клименко намерен показать пример и лично подать декларацию о доходах в рамках стартовавшей 1 января кампании по декларированию доходов.

Отвечая на вопрос журналистов накануне заседания правительства, А.Клименко, в частности, отметил: "Я подавал декларацию в 2011 году, в 2012 году, намерен подать и в этом году".

Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, и декларации о доходах будут приниматься вплоть до 1 мая 2013 года.

Для удобства налогоплательщиков декларацию можно подать в электронном виде при наличии электронного ключа цифровой подписи и соответствующего программного обеспечения.

На 1 июля 2012 года в органы ГНСУ декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, подали 624,6 тыс. граждан Украины. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн. Возможность подавать декларации в электронном виде появилась с открытием Центра сертификации ключей электронной подписи, который начал работу в мае 2012 года.

При этом кампания по всеобщему декларированию может быть введена в Украине уже в 2014 году. Однако любые инициативы по введению всеобщего декларирования обязательно пройдут предварительное обсуждение с участием общественности и экспертов.