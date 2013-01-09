«Экспобанк» нашел потенциального инвестора. Процедура «due diligence» близка к завершению

Входящий в группу мелких банков «Экспобанк» нашел потенциального инвестора, сообщает банк на своем официальном сайте.

Как говорится в сообщении, в настоящий момент заканчивается процедура «due diligence», по результатам которой будет принято решение о размере инвестиций. Имя потенциального инвестора не сообщается.

Как сообщал УНИАН в декабре, Национальный банк Украины рассматривает вопрос о долгосрочной поддержке ликвидности «Экспобанка» с целью защиты интересов его вкладчиков. Учреждение имеет проблемы с ликвидностью и не может решить эти проблемы при помощи ресурсного межбанка, так как банки закрыли кредитные лимиты друг на друга в связи с проблемами на рынке.

Справка УНИАН. «Экспобанк» работает на рынке Украины с 1991 года. По данным отчетности НБУ на 1 октября 2012 года, банк входит в группу небольших финансовых учреждений и занимает 67 место по объему активов среди 175 банков Украины. На 1 октября активы банка составляли 2,45 млрд грн, средства клиентов – 1,43 млрд грн, собственный капитал – 0,33 млрд грн. За 9 месяцев 2012 года банк получил убыток в размере 27 млн грн. Крупнейшими акционерами банка на 1 октября 2012 года являлись Юрий Гетьманенко (49,4359%) и Yuli Trading Co.Ltd (Кипр, 34,1852%).