Концепция работы Министерства доходов и сборов будет представлена 17 января

Концепция создания и функционирования Министерства доходов и сборов будет представлена 17 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 9 января, перед заседанием правительства заявил министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Это (министерство - УНИАН) будет единый орган, который будет одновременно заниматься экономикой и нести правоохранительные функции. Должен быть один интерфейс для общения с бизнесом», - сказал А.Клименко. По его словам, все вопросы по уплате налогов, по упразднению уклонений от уплаты налогов должны быть решены в одном месте.

При этом, отвечая на вопрос о том, как будет трансформироваться таможенная служба, А.Клименко сказал: «Создавая министерство, мы закладываем главный принцип: плательщик не должен ощутить никаких проблем. Мы сегодня отходим от бюрократии, и делаем процесс администрирования эффективнее. Однако для плательщика не должно быть трудностей. Плательщик как видел таможенника на границе, так и будет его видеть. Главное, чтобы плательщик не почувствовал никаких неудобств».

А.Клименко также сообщил, что 8 января в Киев прибыли специалисты PriceWaterhouseCoopers для участия в процессе концептуальных основ работы Министерства доходов. «Таким образом, процесс создания министерства идет при участии специалистов налоговой службы, таможни, отечественных ученых и ведущих иностранных специалистов», - сказал А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом 24 декабря создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. Министром доходов и сборов был назначен Александр Клименко, возглавлявший с ноября 2011 года Государственную налоговую службу.

Как заявлял премьер-министр Украины Николай Азаров, Министерство доходов и сборов создано для того, чтобы сделать невозможным уклонение от уплаты налогов.