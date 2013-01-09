Налоговая милиция в ходе спецоперации изъяла подакцизных товаров на сумму 31,2 млн грн

Налоговая милиция, влившаяся с декабря прошлого года в новосозданное Министерство доходов и сборов, в ходе проведения крупномасштабной операции под кодовым названием «Акциз» изъяла подакцизных товаров на сумму 31,2 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов.

«Буквально в эти дни по всей стране проходит операция «Акциз ». Ее цель - выявление фактов незаконного производства и сбыта подакцизных товаров »,- процитировали в пресс-службе слова первого заместителя председателя ГНС Украины - начальника налоговой милиции Андрея Головача.

В частности, в ходе спецоперации изъято 4 тыс. декалитров спирта на сумму 2,5 млн грн, 153 тыс. дал алкогольных напитков на сумму 16,4 млн грн, 1,3 млн пачек табачных изделий на сумму 8,7 млн грн, 354,4 тонн горюче-смазочных материалов на сумму 3,6 млн грн.

Одновременно прекращена деятельность 9 незаконных производств подакцизных товаров.

По информации начальника налоговой милиции Украины, с начала операции «Акциз» (с декабря 2012 года) по материалам его подчиненных внесена в Единый государственный реестр досудебных расследований информация о совершении 93 уголовных правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом подакцизных товаров.

Как ранее сообщал УНИАН, Законом «О Государственном бюджете на 2013 год» предусмотрено, что объем поступлений акцизного налога должен составить 41,74 млрд грн.

В августе 2012 г. Государственная налоговая служба заявляла о стремительном росте уплаты акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров, уточнив, что за январь-август 2012 года поступления от акцизного сбора составляют 15,4 млрд грн, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

24 декабря Указом Президента Украины создано Министерство доходов и сборов путем реорганизации Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины.

На новое министерство возложена функция по администрированию единого взноса по общеобязательному социальному страхованию.