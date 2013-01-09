Азаров поручил до 1 февраля нормализовать систему расчетов местных бюджетов

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову вместе с министром финансов Юрием Колобовым и министром доходов и сборов Александром Клименко до 1 февраля нормализовать систему расчетов местных бюджетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил, открывая заседание Кабинета министров.

По его словам, это необходимо, чтобы с начала года не допустить сбоев в финансировании расходов местных общин.

Также Н.Азаров поручил С.Арбузову вместе с министром социальной политики Наталией Королевской срочно рассмотреть бюджеты социальных фондов и обеспечить принятие обоснованных финансовых документов.

“Главная задача этих бюджетов - в полном объеме осуществлять своевременную выплату больничных и других предусмотренных законодательством выплат”, - сказал премьер.

Н.Азаров отметил, что требует предметно разобраться с каждым случаем задержки выплат.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной финансовой инспекции, на начало декабря 2012 года задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, составляла более 1,3 млрд грн.

Председатель Госфининспекции Петр Андреев 18 декабря во время рабочего совещания допустил, что значительная часть местных чиновников может быть уволена с работы в связи с наличием задолженности по выплате зарплаты работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов.