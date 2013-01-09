НБУ готов поддерживать стабильность гривни в том числе и за счет интервенций - Литвицкий

Национальный банк Украины в текущем году будет продолжать политику, направленную на обеспечение стабильности национальной валюты, в том числе за счет проведения валютных интервенций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Валерий Литвицкий на пресс-конференции в среду.

При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, достаточны ли на сегодня резервы НБУ для проведения подобных мер, он сказал: «У нас резервы на достойном уровне. Они достаточны для выполнения всех наших обязательств».

В.Литвицкий сообщил, что по итогам декабря отрицательное сальдо интервенций НБУ «в разы меньше отрицательного сальдо по итогам ноября» (отрицательное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанковском рынке в ноябре составило 1,659 млрд долл., в октябре - 1,797 млрд долл. - УНИАН). При этом конкретных цифр он не назвал.

По его словам, в 2013 году «к курсу и вопросу ценовой стабильности НБУ будет относиться не менее внимательно, чем в прошлом году», при этом «отдавая предпочтение экономическим методам».

В.Литвицкий не стал называть прогноз курса национальной валюты на текущий год, отметив, что «у нас нет прогноза курса, так как нет его фиксации», при этом добавив, что «у нас курс не в свободном, но в управляемом плаванье».

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в декабре сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долларов, в целом за 2012 год - на 22,8% или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Золотовалютные резервы НБУ в ноябре сократились на 5,5%.

На пресс-конференции 12 декабря бывший в то время председателем НБУ Сергей Арбузов заявил, что Нацбанк намерен нарастить золотовалютные резервы до конца года.

По его словам, пополнение резервов возможно в результате вступления в силу закона об обязательной продаже валюты.