Базовая инфляция в Украине в 2012 году составила 0,8%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в декабре 2012 года против ноября составила 0,1%, с начала года (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,8%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-декабре 2012 года к соответствующему периоду 2011 года базовая инфляция составила - 3,3%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит 3,2% ВВП темпы роста ВВП – 3,4%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Истинную картину роста цен покажет 2013 год