Экономика-2013: пройти по краю пропасти…

Ориентированная на экспорт экономика Украины с малоразвитым внутренним рынком продолжает испытываться на прочность мировым экономическим кризисом. Государственная служба статистики по итогам третьего квартала 2012 года констатировала падение валового внутреннего продукта на 1,3% по сравнению с ростом на 6,6% за аналогичный период 2011 года.

Окончательных данных по итогам года еще нет, но, с учетом неутешительной тенденции, Президент Виктор Янукович в ходе заседания Совета регионов 25 декабря спрогнозировал, что рост национальной экономики в 2012-м составит до 1% - значительно ниже бюджетных ориентиров в 3,9%. Международные банки и рейтинговые агентства ожидали в 2012 году замедления темпов роста украинской экономики до 0,5-1,0%.

О том, что 2012-й стал годом «утраченных возможностей», говорят и социологи. Согласно опросу, проведенному Фондом «Демократические инициативы им.Илька Кучерива», почти 52% опрошенных украинцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась и лишь 10% заметили улучшение.

На первом заседании Кабинета министров в текущем году премьер-министр Николай Азаров поставил задачу обеспечить экономический рост на уровне «минимум» 3,5%. Достижим ли такой результат?

Гендиректор инвесткомпании Dragon Capital, вице-президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала ожидает в текущем году роста ВВП Украины лишь на уровне 2,0-2,5%.

«Причем, первую половину года будем находиться в негативной зоне, развитие станет заметным во втором полугодии», - прогнозирует Фиала.

Согласно оценкам ряда экспертов, показатель ВВП в 2013 году может балансировать от нуля до 1,5%.

Генераторами подъема национальной экономики аналитики называют рост в аграрном секторе за счет повышения урожайности и внедрения новых технологий, а также умеренный прогресс в промышленности на уровне 3%. Надежды на восстановление возлагаются экспертами на возобновление отношений с ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом, и подписание Соглашения об Ассоциации и Зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Пока по итогам 11 месяцев 2012 года промышленное производство упало против аналогичного периода 2011 года, в первую очередь, из-за спада внешнего спроса на 1,5%. При этом в ноябре 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем снижение составило 2,5%. Власти вновь заговорили о необходимости развития внутреннего рынка, но меры по созданию реальных стимулов пока не последовали.

«Следующий год для Украины будет достаточно тяжелым, и, в лучшем случае, темп роста ВВП составит 2,0 - 2,5%, при условии улучшения ситуации в мировой экономике и возобновления кредитной деятельности внутри страны. В то же время, учитывая отсутствие серьезных внутренних резервов для роста (непростая ситуация с бюджетом, плохой бизнес-климат), рост ВВП в 2013 году может вполне оказаться на нулевом уровне», - считает начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб.

Банки - на продажу

Негативная ситуация складывается и на финансовом рынке. В частности, согласно данным НБУ, в 2012 году 26 банков были исключены из государственного реестра, в том числе 4 банка ликвидированы, 22 находятся в стадии ликвидации. В двух банках была введена временная администрация, более десятка финучреждений сменили или находятся в стадии смены собственника. Как утверждают банкиры, это только начало и прогнозируют, что еще около 50 мелких и средних банков могут быть ликвидированы либо поглощены более крупными структурами в ближайшие 2 года.

Западные банки, поверившие в Украину в середине прошлого десятилетия, сейчас активно сворачивают бизнес, снижая объемы кредитования, сокращая сеть, оптимизируя расходы на содержание, выставляют дочерние банки на продажу практически за бесценок.

Помимо юридических и политических суверенных рисков, ситуация усугубляется проблемами еврозоны - европейские финансовые группы больше не могут или просто не хотят оказывать поддержку дочерним структурам в Украине. В то же время, банковский рынок активно осваивается российскими банками и украинскими бизнес–группами. При сохранении такой тенденции в ближайшие годы в списке крупнейших может не остаться ни одного западного банка.

В перспективе, учитывая структуру обязательств банков (по данным отчетности НБУ, более 30% - средства физических лиц) и реальные объемы проблемной задолженности по кредитам (по оценкам международных рейтинговых агентств - более 50% кредитов), конкурентная борьба между банками только обострится, при этом показатели рентабельности будут оставаться на низком уровне. Но основной проблемой на повестке дня банкиров была и остается девальвация национальной валюты.

Призрак девальвации

Что будет с курсом – не снимающийся с повестки дня вопрос. По данным НБУ, в ноябре текущего года гривня существенно обесценилась по отношению к доллару по сравнению с ноябрем 2011 года как на межбанковском (до 8,1251 с 8,0118 грн/долл.), так и на наличном валютном рынке (до 8,1897 с 8,0407). Также указанный период характеризуется значительными и резкими колебаниями ставок на межбанковском кредитном рынке (средневзвешенная ставка выросла до 24% с 17%).

Вопреки первоначальным неутешительным прогнозам экспертов, в декабре 2012 года ситуация на рынке стабилизировалась, но какой ценой?

По мнению одного из аналитиков крупного банка с иностранным капиталом, валютный курс на протяжении прошлого года являлся заложником жесткой монетарной политики НБУ. Это привело к «гривневому голоду» в системе, стоимость ресурсов существенно возросла, в результате чего банки значительно подняли ставки по депозитам и существенно ограничили выдачу новых кредитов.

«НБУ в конце ноября – начале декабря удалось остановить ажиотажный спрос на валюту и стабилизировать курс доллара без проведения интервенций. Тем не менее, проблемы с платежным балансом страны не были решены, тренд пока отрицательный: притока капитала в страну нет, рост импорта превышает рост экспортных поступлений. Поэтому негативное давление на курс гривни сохранится в 2013 году», - считает эксперт.

«Пессимистический прогноз предполагает обесценивание гривни до конца 2013 года до уровня 8,80-9,50 грн/долл. По оптимистическому сценарию - НБУ будет удерживать курс стабильным на уровне 8,10 – 8,40, но его реализация возможна при постепенном восстановлении спроса на украинский экспорт, существенном снижении цены на импортируемый российский газ и возобновлении сотрудничества с МВФ. Что касается введения плавающего курса, то это маловероятно в текущих реалиях. Даже если обменный курс и назовут «плавающим», фактически он будет оставаться «управляемым», - добавил он.

Председатель совета директоров группы «Инвестиционный капитал Украина» Валерия Гонтарева отмечает, что участники украинского финансового рынка готовы к ослаблению гривны на 10-12%.

По оценкам аналитиков, возможная резкая и глубокая девальвация окажет существенное негативное влияние на ключевые макроэкономические показатели страны. В частности, возрастут расходы бюджета на обслуживание долгов в иностранной валюте, снизятся реальные доходы населения, увеличится стоимость импорта (в первую очередь, энергоносителей, составляющих 1/3 импорта страны), что приведёт к повышению себестоимости целого ряда товаров и услуг, спровоцирует значительный рост темпов инфляции. Также ухудшится качество активов банковской системы (в первую очередь, реструктуризированных кредитов в иностранной валюте).

Тут стоит отметить, что международные валютные резервы Нацбанка за 2012 год сократились на 22,8% - до 24,55 млрд долл. (рисковая отметка – 24 млрд.долл. – при такой сумме резервов международные кредиты выдаются под боле высокие проценты).

Среди основных причин падения резервов до уровня меньше объема трехмесячного экспорта участники рынка и аналитики называют долларовые интервенции НБУ на рынке для погашения панического спроса на валюту в период парламентских выборов и погашение внешних обязательств.

В 2012 году для обеспечения стабильности гривни Нацбанк активно использовал и другие меры, например, реанимировал требование обязательной продажи 50% валютной выручки и пригрозил введением 10% налога с продажи валюты физическим лицам. Какие еще меры может принять регулятор при возобновлении панических настроений?

«Задействованных уже мер вполне достаточно, на ближайшую перспективу новых, скорее всего, не понадобится. При пессимистическом сценарии развития событий анонсированный ранее 10% налог с продажи валюты может быть введен как инструмент понижающего давления на обменный курс», - считает эксперт крупного российского банка, работающего в Украине.

Эксперты не исключают, что регулятор после смены руководства, что связано с переходом главы Центробанка Сергея Арбузова в Кабмин на должность первого вице-премьера, продолжит использовать все доступные инструменты для предотвращения резкого обвала гривни.

Внешняя "угроза"

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины, по данным Госстата, в январе-октябре 2012 года во многом из-за снижения спроса на профильную для страны металлургическую продукцию выросло до 12,8 млрд долл. - на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. На этом фоне дефицит платежного баланса страны за одиннадцать месяцев 2012 года увеличился в 1,4 раза - до 3,336 млрд долл.

Структура торгового и платежного балансов характеризуется значительным превышением импорта товаров (дорогостоящих энергоносителей и потребительских товаров) над экспортом. Как следствие: отток валюты из страны превышает ее поступление.

Учитывая ситуацию в экономике, эксперты прогнозируют, что отрицательное сальдо торгового баланса и другие торговые дисбалансы сохранятся и 2013 году.

Возможным положительным моментом для Украины, как это ни парадоксально, может стать активная работа печатных станков как в США, так и ЕС, спасающихся от последствий очередной волны кризиса. Какая-то часть этих средств, с высокой долей вероятности, дойдет до нашей страны.

«Дефицит текущего счета по итогам 2012 года достигнет 7,5% ВВП, превысив докризисный уровень. Размер дефицита не является устойчивым показателем, поскольку неблагоприятный инвестиционный климат и высокий суверенный риск сдерживают приток прямых иностранных инвестиций. Проблема усугубляется низкой степенью доверия к национальной валюте, что время от времени провоцирует скачки спроса на доллар. В следующем году, при условии плавного ослабления курса гривни примерно на 10%, дефицит текущего счета снизится до 6-6,5% ВВП», - прогнозирует начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Сологуб.

Правительство возлагало надежды на ускорение европейской интеграции Украины и улучшение инвестиционных перспектив в связи с проведением чемпионата «Евро-2012». Но пока, в ожидании роста «чистых» иностранных инвестиций и восстановления спроса на украинский экспорт, остается отдавать накопленные долги.

Рост госдолга и надежды на кредитора

Внешний долг страны, по данным Министерства финансов, за январь – ноябрь 2012 года увеличился на 5,9% - до 62,73 млрд долл. За указанный период Украина погасила 3,44 млрд долл. кредитной задолженности перед МВФ, то есть, фактически погашение старых долгов происходит за счет привлечении новых заимствований.

По оценкам экспертов крупного российского банка, в 2013 году по внешнему госдолгу Украине предстоит выплатить 47,6 млрд грн, что в 1,8 раза превышает аналогичный показатель в 2012 году, а с учетом гарантированного долга объемы выплат составят около 67,4 млрд грн. Дли этих целей в соответствии с утвержденным бюджетом правительство планирует привлечь 92,9 млрд грн по внутреннему долгу (+43,7% к плану на 2012 год) и 36,5 млрд грн по внешнему (+12,8% к плану на 2012 год).

С учетом предстоящих выплат по госдолгу, растущих потребностей в финансировании бюджетного дефицита и запланированных объемов новых заимствований страна уверенно скатывается в долговую яму. Темпы роста внешних заимствований в разы опережают темпы роста экономики страны.

В конце прошлого года Международный валютный фонд сообщил о переносе на вторую половину января 2013 года визита в Киев своей миссии, и буквально на следующий день международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до уровня «В» с негативным прогнозом. Эти события, по мнению экспертов, являются знаковыми негативными сигналами для зарубежных инвесторов.

«Негативными факторами для инвестиционной привлекательности Украины были и остаются бюрократия, коррупция, несовершенная и нестабильная законодательная база, незащищённость прав кредиторов и инвесторов, сложная система налогообложения, нестабильная политическая ситуация. Не исключено, что помимо уже озвученных требований МВФ может выдвинуть новые для выдачи новых кредитов. Предположительно, в 2013 году Украина будет просить около 5 млрд долл», - прокомментировал ситуацию аналитик крупного банка с иностранным капиталом.

Учитывая, что взаимоотношения с МВФ являются своего рода лакмусовой бумажкой для международных аналитиков и инвесторов, при восстановлении сотрудничества с Фондом рейтинги риска страны могут быть пересмотрены, при этом новая рейтинговая оценка будет зависеть от результатов достигнутых договорённостей и их выполнения.

«Сотрудничество с МВФ в 2013 году, скорее всего, будет продолжено. И круг вопросов будет более комплексным, чем повышение цен на газ для населения… Необходимо предпринять и другие меры для повышения инвестиционной привлекательности страны, в частности, ускорить рост экономики и провести структурные реформы», - считает руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный капитал Украина» Александр Вальчишен.

Между тем, премьер-министр Николай Азаров в конце прошлого года признал, что Украине будет нелегко обойтись без кредитов МВФ, однако предупредил, что страна не будет брать заем на неприемлемых условиях

Что касается возможного выбора властью вектора движения в сторону Таможенного союза или Евросоюза, то мнения аналитиков в этом вопросе разделились. Эксперт крупного российского банка полагает, что «одно другого не исключает: Украина может вступить в Таможенный союз, что будет способствовать пересмотру цен на российский газ, и одновременно получить рефинансирование от МВФ».

Вальчишен не рассматривает Таможенный союз как разумную альтернативу, так как он «заморозит постепенное движение Украины к энергетической независимости и устранению неэффективности в экономике. Таможенный союз - временное консервирование текущих проблем, которые всплывут на повестке дня позже».

Участники рынка признают, что у них нет четкого ответа на вопрос: каким будет 2013 год? Существует слишком много неизвестных факторов. Власть вместо выполнения требований МВФ по повышению тарифов на газ и гибкости валютного курса может пойти на затягивание экономических поясов и вновь отложить давно назревшие реформы, очевидно, до президентских выборов в 2015 году. При таком сценарии общее ощущение населения от «проваленного» 2012 года может стать главной тенденцией года текущего.

Ольга Гордиенко (УНИАН)