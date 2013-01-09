Инфляция в Украине в 2013 году может ускориться - эксперт

Инфляция по итогам 2013 года может составить около 5%, считает эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Мария Сальникова.

По ее мнению, более высокой инфляции в текущем году будет способствовать ожидаемое ускорение экономического роста на фоне улучшения ситуации в еврозоне, более либеральная монетарная политика НБУ во второй половине года, а также вероятное повышение цен на газ и услуги ЖКХ. Сдерживать рост цен в 2013 году может ожидаемый хороший урожай, показавшая эффективность система плодоовощных баз, а также консервативная монетарная политика Нацбанка в первой половине года.

«В январе в Украине инфляция может быть зафиксирована на уровне 0,1-0,3%. Во-первых, январский показатель традиционно выше декабрьского. Во-вторых, может продолжиться рост цен на продукты питания и «отдых и культуру» на фоне праздников», – отмечает М.Сальникова.

Напомним, по итогам 2012 года в Украине была зафиксирована дефляция на уровне 0,2%.

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