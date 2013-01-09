Рыбак надеется, что сегодня Янукович предложит Раде кандидатуру на должность главы НБУ

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак надеется, что сегодня Президент Украины Виктор Янукович внесет на рассмотрение парламента кандидатуру на должность председателя Национального банка Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

На вопрос УНИАН о том, внес ли В.Янукович уже кандидатуру на должность председателя НБУ, поскольку завтра парламент планирует рассмотреть вопрос об освобождении Сергея Арбузова от этой должности, В.Рыбак ответил: “На данную минуту кандидатура не внесена, но у меня есть надежда, что сегодня такая кандидатура Президентом Украины будет внесена в Верховную Раду”.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович 24 декабря 2012 года внес в парламент проект постановления об освобождении С.Арбузова от должности главы Нацбанка.

В тот же день Президент утвердив новый состав Кабинета министров во главе с премьером Николаем Азаровым и назначил С.Арбузова первым вице-премьером.