Литвицкий: Украина имеет все шансы завершить 2013 год с инфляцией не выше 4,8%

По мнению руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого, Украина имеет все шансы завершить 2013 год с инфляцией не выше прогноза правительства на уровне 4,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в среду на пресс-конференции.

«Я думаю, у нас есть все шансы чтобы инфляция была по крайней мере равной официальному правительственному прогнозу», - сказал В.Литвицкий.

Комментируя показатель инфляции, а точнее, дефляцию по итогам года на уровне 0,2% (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года), с которой Украина завершила 2012 год, он отметил, что политика НБУ позволила фактически обеспечить ценовую стабильность.

«Мы закончили год с максимальным приближением к ценовой стабильности», - подчеркнул В.Литвицкий.

При этом он считает, что дефляция 2012 года не повлияла на снижение деловой активности.

«Дефляция была не настолько глубокой, чтобы негативно отразиться на деловой активности», - говорит В.Литвицкий.

К тому же, по его мнению, прошлый год вряд ли можно назвать дефляционным, ведь 7 месяцев из 12 заканчивались инфляцией, еще 2 - «инфляционным нулем».

«Сказать, что это был дефляционный год, язык не поворачивается», - отмечает В.Литвицкий.

Более того, он считает, что политика НБУ по снижению инфляционного давления позволила избежать более значительного спада по некоторым секторам экономики.

«Если бы мы максимально не снижали ценовое давление, то тогда бы мог иметь место спад», - говорит В.Литвицкий.

При этом, учитывая текущую ситуацию, по его мнению, «есть высокая вероятность в кумулятивном измерении закончить год без минуса (с положительной динамикой ВВП по итогам года - УНИАН)».

В.Литвицкий считает, что за счет «силы инерции» низкая динамика инфляции 2012 года окажет влияние на показатель I квартала 2013 г.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит 3,2% ВВП темпы роста ВВП – 3,4%.