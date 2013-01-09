Янукович предложил назначить на должность главы НБУ Игоря Соркина

Президент Украины Виктор Янукович предложил парламенту назначить Игоря Соркина на должность главы Национального банка Украины. Соответствующее представление размещено на сайте Верховной Рады.

По предварительной информации, голосование по кандидатуре И.Соркина может произойти 10 января.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря И.Соркин был назначен исполняющим обязанности председателя Национального банка Украины, после того как 24 декабря Президент своим указом назначил тогдашнего главу Нацбанка Сергея Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

И.Соркин с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя председателя Нацбанка, отвечая за банковский надзор.

До этого назначения на должность И.Соркин возглавлял отдел банковского надзора Управления Национального банка в Донецкой области.

И.Соркин имеет 3-й ранг госслужащего.

Нового главу НБУ называют креатурой близкого к главе государства Сергея Арбузова, который с декабря назначен первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова.

Напомним, согласно Конституции, председатель НБУ назначается сроком на семь лет и увольняется с должности Верховной Радой по представлению Президента Украины.