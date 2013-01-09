Арбузов об экономической ситуации: "год закончили нормально, соцвыплаты осуществили"

Правительство готово отвечать на вопросы народных депутатов, но по получении всех статистических данных за 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он сказал: “Мы не боимся выступать. Нам есть о чем говорить. Сам хотел бы, чтобы люди услышали не из газет и Интернета информацию, а от правительства”.

По словам С.Арбузова, “год закончили нормально, и социальные выплаты осуществили”.

Как подчеркнул первый вице-премьер, “мы объясним, но вы должны понимать, что информация будет собираться еще несколько недель, а для того, чтобы был качественный доклад, нам нужно подготовиться и собрать все статистические данные, чтобы обстоятельно отвечать на вопросы”.

На Согласительном совете говорилось о том, чтобы в пятницу, 11 января не проводить Час вопросов к правительству, поскольку нынешний Кабмин только начал работать.

В то же время представители оппозиции заявляли, что правительство боится приходить в парламент и отвечать на вопросы народных депутатов.

Во время заседания Согласительного совета С.Арбузов также отметил важность сотрудничества правительства и Верховной Рады. По его словам, сейчас “сложная ситуация”, потому что кризис.

Он также подчеркнул, что как первый вице-премьер-министр готов лично “отслеживать прохождение социально важных законопроектов” в парламенте, поскольку цель правительства - “повысить уровень жизни наших граждан”.

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