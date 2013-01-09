Янукович предлагает главой НБУ назначить Соркина

Президент Украины Виктор Янукович внес в Верховную Раду Украины проект Постановления о назначении заместителя председателя НБУ Игоря Соркина на должность председателя Национального банка Украины.

Об этом сообщает официальный сайт ВР.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Сергея Арбузова первым вице-премьер-министром Украины. До этого С.Арбузов занимал должность председателя Национального банка с 2010 года.

25 декабря исполняющим обязанности председателя Национального банка Украины был назначен заместитель председателя НБУ И.Соркин.

И.Соркин с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя председателя Нацбанка, отвечая за банковский надзор.

До этого назначения на должность И.Соркин возглавлял отдел банковского надзора Управления Национального банка в Донецкой области.

И.Соркин имеет 3-й ранг госслужащего.

Нового главу НБУ называют креатурой близкого к главе государства Сергея Арбузова, который с декабря назначен первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова.

В соответствии с законодательством, председатель НБУ назначается сроком на семь лет и освобождается от должности Верховной Радой по представлению Президента Украины.