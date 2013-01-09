Варшава. Польше не хватает 600 тысяч квалифицированных работников, которых польские работодатели не могут нанять в стране из-за недостаточной их профессиональной подготовки.

Об этом пишет польская газета Puls Biznesu cо ссылкой на исследование Ягелонского университета, при этом отмечая, что, по последним данным, количество безработных в стране составляет более 2 млн человек.

Издание напомнило, что уровень безработицы в последнем месяце прошлого года в Польше вырос до самого высокого уровня с 2006 года - до 13,3%.

"Подготовленное Ягелонским университетом по заказу Польского агентства развития предпринимательства исследование свидетельствует, что в нашей стране почти постоянно есть 600 тыс. свободных вакансий", - пишет газета.

По данным газеты, польским компаниям сложнее всего найти квалифицированных инженеров, физических работников, водителей, техников, торговцев и IT-сотрудников.

Как сообщал УНИАН, в начале января текущего года глава польского правительства Дональд Туск заявил о намерении создать в Польше в текущем году 400 тысяч новых рабочих мест, что должно к концу года привести к снижению растущей из-за спада роста экономики безработицы в стране.

Безработица в Польше начала резко снижаться после вступления страны в 2004 году в Европейский Союз, достигнув к концу 2008 года рекордно низкого уровня - менее 9% с около 20% накануне присоединения к ЕС.

Сокращения безработицы во многом удалось достигнуть благодаря массовой трудовой миграции поляков в другие страны Евросоюза, где последние годы работает около 2 млн польских граждан.

В 2007 году Польша для компенсации утечки трудовых кадров из страны упростила доступ на свой рынок для граждан граничащих с ней стран, чем воспользовались в первую очередь украинцы, которые работают главным образом на сезонных работах.

Польские работодатели с середины 2007 года до июля 2012 года зарегистрировали для граждан Украины 900 тысяч заявок на работу.