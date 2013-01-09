Торги на межбанке закрылись ростом котировок

В среду, 9 января, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0650/8,0850, к 12:00 цены выросли до 8,0950/8,1050. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1200/8,1350 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2653/0,2658, к 12:00 цены поднялись до 0,2662/0,2666. К закрытию цены достигли максимума – 0,2669/0,2674. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,4000 (+0,1605).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3045/1,3095. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5505/10,5785, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5830/10,6000. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5985/10,6220.