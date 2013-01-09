В Партии регионов прогнозируют, что ВР завтра утвердит Соркина на посту главы НБУ

Народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов прогнозирует, что кандидатура Игоря Соркина на должность главы Национального банка Украины будет утверждена завтра на заседании парламента. Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Есть официальное представление Президента – документы лежат в Верховной Раде, а Рада выносит завтра на рассмотрение сессии (голосование по кандидатуре главы Национального банка - УНИАН). Кандидатура (И.Соркина - УНИАН) будет вноситься на голосование, и она найдет поддержку», - сказал М.Чечетов.

Он также отметил, что сначала пройдет голосование по отставке Сергея Арбузова, который был назначен на должность первого вице-премьер-министра, а затем состоится голосование по кандидатуре И.Соркина на должность главы НБУ.

По словам депутата, шансы на утверждение И.Соркина высоки. «Эта кандидатура отвечает требованиям сегодняшнего дня. Он сработается с правительством, у них единое понимание реформ», - подчеркнул М.Чечетов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 января, Президент Украины Виктор Янукович предложил парламенту назначить И.Соркина на должность главы Национального банка Украины.

25 декабря 2012 года И.Соркин был назначен исполняющим обязанности председателя Нацбанка, после того, как 24 декабря Президент своим указом назначил главу Нацбанка Сергея Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

И.Соркин с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя председателя Нацбанка, отвечая за банковский надзор. До этого он возглавлял отдел банковского надзора Управления Национального банка в Донецкой области.

И.Соркин имеет 3-й ранг госслужащего.

Нового главу НБУ называют креатурой близкого к главе государства С.Арбузова.

Вместе с тем, по сообщению ряда СМИ, в Партии регионов не хватает голосов для принятия положительного решения по назначению И.Соркина на должность главы НБУ, в связи с чем объявлена всеобщая мобилизация народных депутатов на завтрашнее заседание.