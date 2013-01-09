Янукович хочет согласовать с губернаторами Нацплан действий на 2013 год

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров согласовать с руководителями областных государственных администраций региональные составляющие Национального плана действий вместе с Программой социального экономического развития на 2013 год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины со ссылкой на информацию главы Администрации Президента Сергея Лёвочкина, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, по поручению главы государства в правительстве за эту работу будет отвечать первый вице-премьер Сергей Арбузов. Именно в этом заключается цель консультаций первого вице-премьера и вице-премьера по региональному развитию с главами областных госадминистраций.

С.Арбузову поручено обобщить предложения местных властей и доложить о выполненной работе.

«На ближайшем заседании Комитета по экономическим реформам Президент заслушает предложения правительства и глав областных госадминистраций и утвердит предложенный правительством План действий. Президент в дальнейшем жестко будет требовать выполнения документа как на центральном, так и на местном уровнях», - цитирует пресс-служба С.Лёвочкина.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов намерен проводить ежедневные встречи с руководителями регионов по текущим экономическим и социальным вопросам.

Согласно сообщению, график встреч уже разработан и согласован с руководителями регионов. Участниками таких встреч, как предполагается, должны также стать руководители компетентных министерств и ведомств – в частности, Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства инфраструктуры, Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства доходов и сборов, Министерства социальной политики и Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Встречи начнутся уже 10 января.

Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров назвал первоочередные задачи правительства в сфере экономического развития на 2013 год и поручил первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову взять под свой контроль реализацию программы импортозамещения и обеспечить сокращение отрицательного сальдо внешнеторгового баланса.