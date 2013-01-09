Эрнст энд Янг: рост зарплат украинцев в корпоративном секторе составил 10%

Рост зарплат украинцев, работающих в корпоративном секторе, в 2012 году составил 10% согласно результатам исследования компании «Эрнст энд Янг», сообщает компания в своем пресс-релизе.

Согласно результатам исследования «Обзор заработных плат и компенсаций в Украине», фактический годовой рост заработных плат в Украине соответствует показателям, которые были запланированы компаниями и организациями в 2011 году. В прошлом году повышения хотя бы для одной категории своих сотрудников провели 84% участвовавших в обзоре компаний. Изменение зарплат в 2013 году планируют 50% опрошенных компаний.

В 2012 году основными приоритетами кадровой политики участников обзора являлись обучение и развитие персонала, управление эффективностью, мотивация, а также стратегические и организационные вопросы, такие как установление информационных систем в HR.

Наиболее распространенными льготами являются медицинское страхование, автомобили и мобильная связь. Средняя сумма годового взноса на страхование работников среднего, профессионального и вспомогательного звеньев незначительно снизилась до 2800-3400 грн в зависимости от категории сотрудника с 2840 - 3600 грн в 2011 году.

Для высшего руководства этот показатель существенно вырос - до 5800 грн по сравнению с 4400 в 2011 году. Средняя сумма страхового покрытия выросла до 133-223 тыс. грн в зависимости от категории сотрудников с 130-170 тыс. грн в 2011 году.

Около 23% компаний использовали программы долгосрочного стимулирования сотрудников, что сопоставимо с данными 2011 и 2010 годов (23% и 25%).

Около трети участников запланировали набор персонала в 2013 году, что на 9% ниже по сравнению с прошлым годом, при этом максимальный набор сотрудников традиционно планируется по категории профессионального звена (34%).

Справка УНИАН. Компания «Эрнст энд Янг» является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Работает на рынке Украины с 1991 года. В 2012 году участниками исследования «Обзор заработных плат и компенсаций в Украине» стали порядка 170 компаний.

Как сообщал ранее УНИАН, в ноябре 2012 года заработная плата, начисленная в среднем одному штатному работнику в Украине, по сравнению с октябрем сократилась на 0,4% и составила 3098 грн. По данным Госстата, наибольшая зарплата в ноябре зафиксирована в Киеве - 4688 грн., в Донецкой области - 3643 грн, в Киевской области - 3234 грн., Днепропетровской области - 3194 грн., в Луганской области - 3184 грн, и Севастополе - 3027 грн. Наименьшая зарплата зафиксирована в Закарпатской области - 2403 грн., Волынской области - 2388 грн и Тернопольской области - 2284 грн.