Нацбанк остается в руках «своих»

Президент Украины Виктор Янукович решил назначить главой НБУ Игоря Соркина вместо ушедшего в Кабмин на должность первого-вице-премьера Сергея Арбузова (которого, как поговаривают, готовят в преемники Азарова).

Игорь Соркин – и это не секрет ни для кого – является близким другом Арбузова. До своего назначения в июле 2010 года зампредом НБУ г-н Соркин возглавлял отдел банковского надзора Управления Нацбанка в Донецкой области.

Его приход в Национальный банк в 2010-м совпал с очень интересным моментом в жизни регулятора. В то время разворачивался скандал с «задержкой» в кресле главы НБУ Владимира Стельмаха (он занимал должность с 16 декабря 2004 года, пятилетний срок его полномочий закончился 16 декабря 2009 года). Многие тогда считали, что Стельмаха просто не хотят отпускать на залуженный отдых («дед», как его называют в банкирских кругах, был человеком глубоко уважаемым. Ющенко особо должен быть ему обязан за ревальвацию гривни в середине прошлого десятилетия.

Однако, на самом деле, Стельмах в то время, как говорят в кулуарах, приезжал на работу только для подписания особо важных документов. А его задержка на посту была обусловлена необходимостью полного внедрения в финансовую сферу новых кадров, которых нужно было обучить правильному руководству финансовой системой государства.

Под новичков, стажировавшихся в Нацбанке, в НБУ готовилась и соответствующая «реформа». В частности, новый закон о Нацбанке продлил срок полномочий главы регулятора с пяти до семи лет, был сокращен состав правления с 16 до 11 человек и расширен штат заместителей главы главного банка страны с четырех до шести. Этими двумя «дополнительными» замами в 2010 году и пришли в НБУ молодые кадры – Соркин и Арбузов. И лишь по завершению процесса их подготовки к самостоятельной деятельности в НБУ Стельмах ушел «на пенсию». Дальнейшая история общеизвестна: Арбузов стал главой отечественной резервной системы, а Соркин – его заместителем.

Стоит отметить, что заместителя, которого теперь президент продвигает на главный пост в банковской системе страны, многочисленные эксперты и ранее признавали действительно компетентным профессионалом, человеком «на своем месте». Говорят, что в тандеме Арбузов-Соркин как раз последний тянул на себе лямку ежедневной рутиной работы.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин считает, что возможное назначение Игоря Соркина не вызовет радикальных изменений в политике регулятора. «Назначение И.Соркина на пост главы НБУ - это естественно, он был первым замом главы НБУ. Я думаю, что в связи с этим назначением политика НБУ не изменится, но в этом состоят риски, поскольку банковская система требует повышенного внимания», - подчеркнул Юрчишин.

По его словам, показателем стабильности экономики для большинства граждан является устойчивый курс национальной валюты. Однако при сохранении ситуации с платежным балансом страны, состоянием золотовалютных резервов и в условиях отсутствия сотрудничества с МВФ, НБУ вряд ли удастся и дальше удерживать курс посредством интервенций на валютном рынке. «НБУ будет вынужден искать другие способы для поддержки курса национальной валюты», - уверен эксперт.

Народный депутат от Всеукраинского объединения «Батькивщина» Ксения Ляпина отмечает, что назначение Соркина приведет лишь к ухудшению экономической ситуации и инвестиционного климата в стране. «Кто этот человек, который не сделал ни одного заявления, никаких оценок монетарной политики, инфляции? А между тем Национальный банк – орган, который должен быть над текущей политикой как таковой, а глава его – человеком уважаемым и вызывающим доверие в финансовых кругах. Опыт и жизненный путь такого человека должен подсказывать его решения на посту. И в этом смысле назначение «никаких» людей на такие должности приведет к дальнейшему понижению доверия к стране и, прежде всего, ухудшению инвестиционного климата», - уверена Ляпина.

В любом случае, сейчас у Нацбанка – не лучшие времена: золотовалютные резервы сократились до критической отметки, гривна – в ожидании девальвации, госдолг растет, платить по счетам нечем, а доходы бюджета обеспечиваются невероятными усилиями фискальных органов. Таким образом, новоиспеченному главе НБУ уже в текущем году предстоит достаточно суровый экзамен на профпригодность. Кто бы им ни стал.

…Голосование парламента в отношении кандидатуры Соркина запланировано на 10 января. Для его обеспечения аппарат фракции Партии регионов усиленно рассылал смс-ки регионалам, не вернувшимся с депутатских каникул, с требованием обязательно прибыть в Верховную Раду в четверг утром. Постоянного и стабильного большинства в парламенте нет, и поэтому для власти – каждый штык на счету.

С точки зрения результатов этого голосования – если Соркина, папа которого занимает высокую должность в российском "Газпроме", таки назначат, это будет означать, что президент и его окружение полностью контролируют ситуацию в стране – в том числе, по самым высоким кадровым назначениям и ключевым для жизни государства решениям. Если голосование не удастся – стало быть, у оппозиции еще есть порох в пороховницах, а на Банковой стоит задуматься о новых подходам в работе с парламентом.

В любом случае, как бы не сложилось в четверг с НБУ, можно констатировать: ситуация в экономике, летящей под откос, в ближайшее время вряд ли изменится.

Нана Черная (УНИАН)