Гонконг снова признан мировым лидером по свободе экономики. Украина - на 161 месте из 177

Гонконг (Сянган) признан мировым лидером по степени свободы экономики 19-й год подряд, возглавив соответствующий индекс, вычисляемый фондом Heritage Foundation и экспертами Wall Street Journal.

В пятерку лидеров по степени экономической свободы вошли также Сингапур (88 пунктов), Австралия (82,6 пункта), Новая Зеландия (81,4 пункта) и Швейцария (81 пункт). США заняли 10-е место с 76 пунктами. Крупнейшая европейская экономика - Германия - на 19-й строчке с 72,8 пунктами.

На 21-м месте в индексе оказалась Грузия, которая прибавила 2,8 пункта и имеет, по новой оценке, 72,2 пункта. Среди государств СНГ лидирует Армения (38-е место, 69,4 пункта), далее расположились Казахстан (68-я строчка, 63 пункта), Азербайджан (88-я позиция, 59,7 пункта), Киргизия (89-е место, 59,6 пункта), Таджикистан (131-я позиция, 53,4 пункта).

Россия, по мнению экспертов фонда, вошла в список государств с наименьшей степенью экономической свободы и занимает 139 строчку, имея 51,1 пункта. Чуть выше, на 136-м месте, в нем расположился Китай, у которого 51,9 балла.

Отсутствие экономических свобод эксперты зафиксировали в Беларуси (154-е место, 48 пунктов), в Украине (161-место и 46,3 пункта), а также в Узбекистане (162-е место, 46 пунктов).

Самую низкую, 177-ю позицию, в рейтинге имеет КНДР - у страны всего 1,5 пункта с учетом улучшения прошлогодней оценки на 0,5 пункта.

Гонконг - бывший британский анклав, перешедший под юрисдикцию Китая по формуле "одна страна - две системы", по обновленным данным на 2013 год, набрал 89,3 пункта из 100, которые начисляются на основании оценки таких показателей как открытость рынка, эффективность регулирования и исполнение законодательства, степень вмешательства государства в экономику и т.д. Между тем, обновленный показатель на 0,6 пункта хуже, чем за прошлый год из-за роста госрасходов и ускорения темпов инфляции, передает РИА "Новости".

"Гонконг обладает системой госрегулирования с высокой конкурентоспособностью, а также прозрачным законодательством. Он существенно вовлечен в систему мировой торговли. Высококвалифицированная рабочая сила является главным фактором, укрепляющим экономическую мощь", - говорится в пресс-релизе фонда.