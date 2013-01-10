В Минсоцполитики рассказали, сколько будут получать вице-премьеры

Своим вчерашним решением Кабинет министров внес изменения только в названия должностей вице-премьеров, не изменив размеров должностных окладов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом заявил директор департамента заработной платы и условий труда ведомства Александр Товстенко, комментируя принятое на заседании правительства постановление “О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 30 июня 2005 года №510”.

“Своим постановлением Кабинет министров внес изменения только в названия должностей: “первый вице-премьер-министр Украины - министр” на “первый вице-премьер-министр Украины” и “вице-премьер-министр Украины - министр” на “вице-премьер-министр Украины”, - сообщил он.

По словам А.Товстенко, постановлением не предусмотрены изменения размеров должностных окладов этих должностных лиц.

“На сегодняшний день должностные оклады составляют для первого вице-премьер-министра Украины 6242 гривни, для вице-премьер-министра Украины - 6109 гривен. Указанные размеры должностных окладов оставлены на уровне должностных окладов, которые были установлены для первого вице-премьер-министра Украины - министра, вице-премьер-министра Украины - министра. Общие подходы к определению размеров должностных окладов не менялись с 2005 года”, - заверил А.Товстенко.

Как известно, в медиа была распространена информация, что новый министр социальной политики Наталия Королевская предложила повысить зарплаты вице-премьерам.

Так, в Facebook журналист Мустафа Найем опубликовал проект постановления Кабмина относительно зарплат первого вице-премьер-министра и вице-премьер-министров.

Как сообщает ТСН, согласно документу, который подала Н.Королевская, зарплаты чиновников предлагается установить в процентном соотношении к окладу премьер-министра (94% для первого вице-премьера и 92% для вице-премьеров).

При этом отмечалось, что в 2012 году премьер Николай Азаров задекларировал 509,903 тыс. грн зарплаты. Таким образом, зарплату первого вице-премьера Сергея Арбузова Н.Королевская предлагает установить в размере 39,942 тыс. гривен в месяц (около 479 тыс. в год), а вице-премьерам Юрию Бойко, Константину Грищенко и Александру Вилкулу министр социальной политики предлагает платить по 39,092 тыс. грн в месяц (около 469 тыс. в год).

Отмечалось также, что около года назад официальная зарплата Н.Азарова составляла 27,5 тысяч гривен в месяц (330 тысяч в год), первого вице-премьера – 21,1 тысячи (253,2 тыс. в год), вице-премьеров – 19,7 тысяч гривен (236,4 тыс. в год).