Обама не намерен вести переговоры с республиканцами о повышении "потолка" госдолга США

Повышение "потолка" американского госдолга является обязанностью Конгресса США, и президент Барак Обама, представляющий Демократическую партию, не намерен вести по этому поводу переговоры с республиканцами, контролирующими Палату представителей. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни.

Он отметил, "на Конгрессе лежит ответственность и единоличная обязанность в отношении повышения "потолка" госдолга, и Конгресс должен сделать свою работу", передает NewsRu со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

"Президент не будет вести переговоры по этому вопросу", - подчеркнул официальный представитель Белого дома. По его словам, Обама рассчитывает, что законодатели примут действия, позволяющие поднять "потолок" госдолга, без драматизации ситуации и проволочек.

США достигли "потолка" своего госдолга, составлявшего 16,394 трлн долларов в последний день ушедшего года - 31 декабря.

Министерство финансов США еще в преддверии этого начало предпринимать "чрезвычайные меры", чтобы не допустить ситуации, при которой у правительства попросту не окажется средств для погашения своих финансовых обязательств.

Эти меры способны привести к появлению у исполнительной ветви власти порядка 200 млрд долларов свободных средств, что даст законодательной около двух месяцев на очередное повышение "потолка" госдолга, сообщил ранее министр финансов США Тимоти Гайтнер.

В 2011 году сложные переговоры по поводу повышения "потолка" госдолга между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями едва не привели США к дефолту - тогда проблему удалось решить буквально в самый последний момент.

Международное агентство Standard & Poors в связи с этим приняло решение понизить высший кредитный рейтинг США на одну ступень (с ААА до АА+), что вызвало чрезвычайно болезненную реакцию у администрации Обамы.

До нынешнего уровня долговой "потолок" в США был поднят в январе 2012 года в результате сложных договоренностей. Они были достигнуты администрацией и Конгрессом летом 2011 года.

Комментируя те события, Карни возложил ответственность за них целиком на Конгресс и конкретно на фракцию республиканцев в его нижней палате, отметив, что "последствия для нашей экономики, для рядовых американцев, были тяжелыми". "Мы не можем допустить повторения этого", - сказал пресс-секретарь американского лидера.

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