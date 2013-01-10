Торги на межбанке открылись ростом котировок

В четверг, 10 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1200/8,1500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2677/82, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6070/10,6480. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3063/65 (среда — 1,3080/82).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.