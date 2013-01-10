Кабмин ужесточает контроль кассовых аппаратов
предпринимателей обязали их оборудовать модулями безопасности от НБУ
Кабинет министров Украины требует оборудовать кассовые аппараты модулями безопасности, разработанными Национальным банком, для предупреждения искажения или уничтожения данных о проведенных расчетных операциях.
Соответствующие изменения Кабмин утвердил постановлением №6 от 9 января 2013 г., дополнив пункт 21 Требований относительно реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций для различных сфер применения, утвержденных постановлением №199 от 18 февраля 2002 года.
Как указано в постановлении №6, перечень функциональных узлов фискального блока дополнен «модулем безопасности, который в соответствии с технологией, разработанной Национальным банком, обеспечивает осуществление контроля отсутствия искажения или уничтожения данных о проведенных расчетных операциях для регистратора, который создает контрольную ленту в электронной форме».
Срок модернизации кассовых аппаратов постановлением не установлен.
Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) разработала график обучающих семинаров для предпринимателей по вопросам электронной отчетности с помощью кассовой техники. Семинары приурочены к введению с 1 января 2013 года электронной кассовой ленты регистраторов расчетных операций, которая представляет собой электронную копию расчетных документов, хранящуюся в памяти кассового аппарата или модема, присоединенного к аппарату. Раз в сутки данные электронной ленты будут передаваться на общий сервер обработки данных в ГНСУ. По мнению сотрудников налоговой, нововведение позволит свести на нет разногласия между первичной документацией и поданными данными отчетности. Завершить обучение планировалось 27 декабря 2012 года.
Несмотря на то, что требование использовать электронную кассовую ленту вводится с 1 января, предпринимателям дадут полгода на адаптацию нововведения. В течение 1-го полугодия 2013 года налоговики не будет накладывать штрафные санкции на пользователей кассовых аппаратов, не подающих отчетность в электронном виде. При этом все вопросы, которые будут возникать у предпринимателей, будут детально обсуждаться как во время тематических семинаров, так и в рамках консультаций в региональных органах ГНСУ (сейчас - Министерство доходов и сборов).