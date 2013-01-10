На валютных торгах в четверг пара EUR/USD нацелится на укрепление - Forex Club

На валютных торгах в четверг, 10 января, пара EUR/USD может укрепиться у отметки 1,3130 с дальнейшей целью 1,3170, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Пара USD/JPY не может перешагнуть отметку 88,00, даже на новой волне слухов о мягких действиях Банка Японии. Все это подрывает веру в достижение уровня 90,00 в ближайшее время. Пара сильно перекуплена по многим показателям, и может продемонстрировать коррекцию в район 86,00 в течение ближайших дней. Набрать обороты цены могут ближе к заседанию японского ЦБ, которое запланировано на 21-22 января.

Как отмечают аналитики, GBP/USD отреагирует падением на то, что экономика Британии последнее время не радует, особенно учитывая снижение потребительских расходов, что может вылиться в отрицательный показатель темпов роста в 4 квартале. Кроме того, падает инфляционное давление, снижается активность в строительном секторе и сфере услуг.