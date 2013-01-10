S&P прогнозирует рост ВВП Украины в 2013 году на уровне 2,5%, инфляцию - 8%

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует, что рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 году составит 1%, а в 2013-м ускорится до 2,5%, инфляция в 2013 году — 8%.

Об этом говорится в подготовленном Standard & Poor’s рейтинговом отчете, посвященном Украине.

S&P ожидает ускорения экономического роста Украины до 3,5% в 2014 году и 4% в 2015 году. При этом ВВП на душу населения вырастет с 3,695 тыс. долл. (оценка Standard & Poor’s) по итогам 2012 года до 3,952 тыс. долл. в 2013 году, 4,496 тыс. долл. и 5,481 тыс. долл. в 2014 и 2015 гг. соответственно.

«По нашим оценкам, в 2012-2015 гг. темпы роста реального ВВП на душу населения составят 2,8% (по сравнению с 2,5% в среднем в предыдущие шесть лет, в том числе в период кризиса в 2009 г., когда показатель реального ВВП на душу населения снизился на 14%). Мы ожидаем, что негативное воздействие на экономический рост, вызванное снижением чистого экспорта, сохранится, а внутренний спрос, который ранее был обусловлен в основном ростом личного потребления, будет снижаться», - говорят в S&P.

Одновременно рейтинговое агентство прогнозирует ускорение инфляции в Украине в ближайшие три года (в 2013-2015 гг.) до 8%.

Как сообщал УНИАН,Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По данным Госстата, ВВП Украины в третьем квартале 2012 года сократился по сравнению с третьим кварталом 2011 года на 1,3%, а по сравнению со вторым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 1,2%.

Рост ВВП страны во ІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 3%, в I квартале — 2%.

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит - 3,2% ВВП, темпы роста ВВП – 3,4%.