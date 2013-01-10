«Укрсоцбанк» опровергает информацию о продаже розничного бизнеса в Украине

Один из крупнейших банков Украины «Укрсоцбанк», входящий в итальянскую группу UniCredit, не планирует продавать свой розничный бизнес в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

«Принимая во внимание долгосрочную перспективу присутствия UniCredit на украинском рынке с его намерениями обеспечивать клиентов высококачественными услугами и индивидуальными продуктами по всей широкой сети ПАО «Укрсоцбанк», UniCredit Bank, все слухи о любой возможной продаже (розничного бизнеса - УНИАН) являются неоправданными», - говорится в пресс-релизе банка.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» работает на рынке Украины с 1990 года. С 1 сентября 2011 года банк осуществляет свою деятельность под торговой маркой UniCredit Bank, одной из крупнейших международных финансовых организаций, которая охватывает 22 страны в Европе и еще 27 стран мира.

По данным Национального банка, на 1 октября 2012 года банк занимал 6-е место среди 175 банков Украины по объемам активов. На 1 октября активы банка составляли 40,35 млрд грн, средства клиентов – 17,22 млрд грн, собственный капитал – 6,50 млрд грн.

За 9 месяцев 2012 года банк получил прибыль в размере 6,2 млн грн.