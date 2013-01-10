Нацбанк объясняет дефляцию 2012 года высоким предложением продовольственных товаров

Дефляцию по итогам 2012 года на уровне 0,2% во многом определило достаточное предложение продовольственных товаров, говорится в видео-комментарии директора генерального экономического департамента Национального банка Украины (НБУ) Александра Петрика, размещенном на сайте Нацбанка.

Он отметил, что в 2012 году впервые за 10 лет зафиксирована дефляция, которая по итогам года составила 0,2%.

«Это в основном происходило под влиянием высокого предложения продовольственных товаров», - говорит А.Петрик.

В частности, он отмечает снижение цен на овощи, сахар и яйца, при этом влияние данных групп товаров на итоговый показатель инфляции составило «минус» 1,4%.

«Можно сказать, что в целом из 335 компонентов потребительской корзины 307 росли в диапазоне от -1 до +1%, и только незначительная часть компонентов имели больший диапазон изменения цен», - говорит А.Петрик.

Кроме того, он обратил внимание на умеренный рост базовой инфляции, которая отображает инфляцию спроса. Так, базовая инфляция по итогам прошлого года составила 0,8%.

Что касается динамики цен производителей, то, по словам А.Петрика, в декабре сохранилась тенденция по их снижению, которая сформировалась начиная с сентября 2011 года. Рост цен производителей в 2012 году составил 0,3%, и в основном обусловлен влиянием ситуации на внешних рынках.

«Украина имеет очень открытую экономику, и цены на большинство товаров и услуг зависят от конъюнктуры на мировых рынках. Падение цен на металлы, продукцию машиностроения, химической отрасли на мировых рынках, конечно же, влияли на уменьшение цен украинских производителей», - отмечает А.Петрик.

По его мнению, в целом, в прошлом году Нацбанк выполнил свою функцию по обеспечению ценовой стабильности.

«Можно сказать, что по итогам 2012 года НБУ выполнил свою основную законодательную функцию по обеспечению ценовой стабильности. И это, по нашему мнению, может быть, при реализации всех структурных реформ, которые запланированы, хорошим фундаментом для возобновления или даже ускорения экономического роста в следующие периоды», - считает А.Петрик.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По итогам 2011 года инфляция составила 4,6%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в декабре 2012 года против ноября составила 0,1%, с начала года (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,8%.

В Украине цены производителей промышленной продукции в декабре по сравнению с ноябрем 2012 года снизились на 1,5%, а по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.

В 2011 году цены производителей промышленной продукции выросли на 14,2%.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит госбюджета – 3,2% ВВП, темпы роста ВВП – 3,4%.