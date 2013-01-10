Полномочия по учету подакцизных марок передали от Госналогслужбы Минфину

Кабинет министров Украины передал полномочия по учету продажи марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий, а также утверждению других форм отчетных документов Министерству финансов Украины.

Соответствующее постановление № 10 «О внесении изменений в Положение об изготовлении, сохранении, продаже марок акцизного налога и маркировке алкогольных напитков и табачных изделий» опубликовано на правительственном сайте 9 января 2013 года.

Согласно постановлению, Министерство финансов будет устанавливать формы справок и заявок-отчетов об оплате суммы акцизного налога, а также документов оплаты производителями средств в случае недостачи марок на их товаре.

Ранее данными полномочиями владела Государственная налоговая служба.