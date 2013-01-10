На межбанке торги закрылись котировками 8,1395/8,1475 грн/долл.

В четверг, 10 января, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1200/8,1500, к 12:00 сузился спрэд 8,1380/8,1500. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях – 8,1395/8,1475 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2677/82, к 12:00 цены поднялись до 0,2683/88. К закрытию цены достигли максимума 0,2686/90. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,2895 (-0.1105).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3045/1,3095. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6070/10,6480, к 12:00 цены ушли вверх 10,6505/10,6705. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6590/10,6735.