ВР не смогла уволить Арбузова с должности председателя Нацбанка

Верховная Рада Украины не смогла уволить Сергея Арбузова с должности председателя Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, предложение о его увольнении поддержали лишь 217 народных депутатов из 393 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, «за» проголосовали 179 депутатов от Партии регионов, 30 - КПУ и 8 внефракционных.

При этом ни одного голоса “за” не дали фракции “Батьківщина”, “Свобода” и “УДАР”.

С предложением вернуться к этому вопросу выступил представитель Президента Украины Юрий Мирошниченко.

Он заметил, что несколько народных депутатов просто не успели проголосовать.

Между тем за возвращение к рассмотрению этого вопроса проголосовал лишь 221 народный депутат из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

При этом журналистам из ложи прессы снова было заметно, что члены фракции Партии регионов голосовали за своих отсутствующих коллег.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года Президент назначил председателя Нацбанка С.Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

9 января Президент предложил парламенту назначить Игоря Соркина на должность председателя НБУ. 25 декабря И.Соркин был назначен и.о. председателя НБУ.