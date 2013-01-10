НБУ обяжет банки информировать о проблемных межбанковских кредитах

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением №515 от 10 декабря 2012 года обязал банки информировать о проблемных межбанковских кредитах.

Так, данным постановление НБУ вносит изменения в положение о предоставлении банками Украины информации по сделкам покупки и продажи кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке.

«Банки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам, на основании которых осуществляются операции…, должны сообщить об этом не позднее окончания последнего дня срока исполнения обязательств по сделке», - говорится в постановлении Нацбанка.

В НБУ считают, что данная норма повысит эффективность регулирования ликвидности банков путем оперативного отслеживания потоков кредитных ресурсов на межбанковском кредитном рынке, будет содействовать устранению спекулятивного спроса на кредитные ресурсы и дальнейшему снижению стоимости кредитов, предоставляемых реальному сектору экономики, а также позволит своевременно принимать превентивные меры воздействия к банкам, финансовое состояние которых вызывает беспокойство.

Постановление №515 зарегистрировано в Министерстве юстиции и вступит в силу со дня официального опубликования.